Какими слова можно заменить звуки которые произносит медведь

Гость: Гость:

Существует зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности, мотивационной сферы ребёнка; а по данным последних исследований – от особенностей развития неречевых процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической и динамической организации движений, способности к серийно-последовательной обработке информации (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина). Остановимся на развитии фонематического восприятия. Первый, подготовительный этап - развитие слухового внимания, речевого слуха.