Какими слова можно заменить звуки которые произносит медведь

Литература
Какими слова можно заменить звуки которые произносит медведь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности, мотивационной сферы ребёнка; а по данным последних исследований – от особенностей развития неречевых процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической и динамической организации движений, способности к серийно-последовательной обработке информации (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина). Остановимся на развитии фонематического восприятия. Первый, подготовительный этап - развитие слухового внимания, речевого слуха.
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