Фридрих грядки посадили 27 луковиц Тюльпанов на все грядки поровну сколько потреб??ется логик луковиц Тюльпанов чтобы посадить их на пять рядов также

Математика

Фридрих грядки посадили 27 луковиц Тюльпанов на все грядки поровну сколько потреб??ется логик луковиц Тюльпанов чтобы посадить их на пять рядов также

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