Какие двухцифровые числа в которых количество десятков в два раза больше,чем количество единиц?
Математика
Какие двухцифровые числа в которых количество десятков в два раза больше,чем количество единиц?
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Это просто: 21 42 63 84 с 5 уже не проходит
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