Скорость течения реки 2 км/час. На сколько скорость плывушего по течению катера бо??ьше скорости его при движении против течения (собственная скорость катера остается неизменной) ?
Математика
Скорость течения реки 2 км/час. На сколько скорость плывушего по течению катера бо??ьше скорости его при движении против течения (собственная скорость катера остается неизменной) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость катера как искомую величину принимаем за x (км/ч).Тогда скорость движения по течению равна х + 2 (км/ч), а скорость против течения х – 2. значит разница составит 2+2=4 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоро...
Математика
Математика
Математика