Скорость течения реки 2 км/час. На сколько скорость плывушего по течению катера бо??ьше скорости его при движении против течения (собственная скорость катера остается неизменной) ?

Математика

Скорость течения реки 2 км/час. На сколько скорость плывушего по течению катера бо??ьше скорости его при движении против течения (собственная скорость катера остается неизменной) ?

Автор: Гость