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Сколько миллиметров в 28 сантиметрах
Математика
Сколько миллиметров в 28 сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см= 10 мм 28 см = 280 мм
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