Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через какое время они встретятся?

Математика

Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через какое время они встретятся?

Автор: Гость