Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через какое время они встретятся?
Математика
Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч.Через какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+4=16(км/ч)-общая скорость2)20:16=1.25(ч)-они встретятсяОтвет:1.25 часа
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