Ну привязки посадили 27 тюльпана на всех грядки поровну сколько потребуется Луков??ч тупанул чтобы посадить их пять￼

Математика

Ну привязки посадили 27 тюльпана на всех грядки поровну сколько потребуется Луков??ч тупанул чтобы посадить их пять￼

Автор: Гость