Ну привязки посадили 27 тюльпана на всех грядки поровну сколько потребуется Луков??ч тупанул чтобы посадить их пять￼
Математика
Ну привязки посадили 27 тюльпана на всех грядки поровну сколько потребуется Луков??ч тупанул чтобы посадить их пять￼
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты задачу нормально объясняй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость течения реки 2 км/час. На сколько скорость плывушего по течению катера бо??ьше скорости его при движении против течения (собственная скоро...
Математика
Расстояние между пунктами А и Б равно 20 километров из пункта А вышел поезд со скор??стью 4 километров час из пункта Б выехал велосипедист со скоро...
Математика
Математика