Вспомнив или узнав,что такое акростихи,определите,кому они посвящены.

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Вспомнив или узнав,что такое акростихи,определите,кому они посвящены.
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Автор: Гость
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Гость:
Говорится про провославность
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