На третий этаж дома ведет лестница 36 ступеней. Сколько ступеней ведут на шестой этаж этого дома? (Счет ступеней начинается с пола первого этажа и число ступеней между этажами соседними одинаковы).

Математика
На третий этаж дома ведет лестница 36 ступеней. Сколько ступеней ведут на шестой этаж этого дома? (Счет ступеней начинается с пола первого этажа и число ступеней между этажами соседними одинаковы).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/2=18 18 ступеней на 1 этаж поверх первого. 6 этаж-это 5 этажей поверх первого. 18*5=90. ответ 90 ступеней 
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