На третий этаж дома ведет лестница 36 ступеней. Сколько ступеней ведут на шестой этаж этого дома? (Счет ступеней начинается с пола первого этажа и число ступеней между этажами соседними одинаковы).

Математика

На третий этаж дома ведет лестница 36 ступеней. Сколько ступеней ведут на шестой этаж этого дома? (Счет ступеней начинается с пола первого этажа и число ступеней между этажами соседними одинаковы).

Автор: Гость