Два мудреца написали на семи карточках числа от 5 до 11. После этого они перемешали ??арточки, первый мудрец взял себе три карточки, второй взял две, а оставшиеся они, не глядя, убрали в мешок. Изучив свои карточки, первый мудр...

Математика
Два мудреца написали на семи карточках числа от 5 до 11. После этого они перемешали ??арточки, первый мудрец взял себе три карточки, второй взял две, а оставшиеся они, не глядя, убрали в мешок. Изучив свои карточки, первый мудрец сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четна!» Какие числа написаны на карточках первого мудреца? Единственный ли ответ в этой задаче?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первому мудрецу достались карточки с чётными числами 6, 8 и 10. Следовательно, все оставшиеся карточки - с нечётными числами. Так как любые два нечётных числа в сумме дают чётное число, можно с уверенностью сказать, что у второго мудреца сумма чисел на двух карточках чётна.Задача имеет единственный ответ. При любом другом ответе второму мудрецу могут достаться карточки с непредсказуемым сочетанием чётных и нечётных чисел.

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