Два мудреца написали на семи карточках числа от 5 до 11. После этого они перемешали ??арточки, первый мудрец взял себе три карточки, второй взял две, а оставшиеся они, не глядя, убрали в мешок. Изучив свои карточки, первый мудр...

Математика

Два мудреца написали на семи карточках числа от 5 до 11. После этого они перемешали ??арточки, первый мудрец взял себе три карточки, второй взял две, а оставшиеся они, не глядя, убрали в мешок. Изучив свои карточки, первый мудрец сказал второму: «Я знаю, что сумма чисел на твоих карточках четна!» Какие числа написаны на карточках первого мудреца? Единственный ли ответ в этой задаче?

Автор: Гость