В треугольнике АВС известно что АВ=ВС угол АВС=102° найдите ВСА ответ дайте в градусах
Математика
В треугольнике АВС известно что АВ=ВС угол АВС=102° найдите ВСА ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. стороны равны, значит треугольник равнобедр. Углы при основании равнобедр треугольника равны, сумма углов треугольника 180. Угол ВСА = углу ВАС = (180 - 102)/2 =39 градусов
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