В треугольнике АВС известно что АВ=ВС угол АВС=102° найдите ВСА ответ дайте в градусах

Математика

В треугольнике АВС известно что АВ=ВС угол АВС=102° найдите ВСА ответ дайте в градусах

Автор: Гость