Найди ошибки в подборе проверочных слов, исправь их. тир-ветир лето-летать пол-п??левой маленький-малина мошка-мошина вёсны-весна стена-стеначка водичка-водиной
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Найди ошибки в подборе проверочных слов, исправь их. тир-ветир лето-летать пол-п??левой маленький-малина мошка-мошина вёсны-весна стена-стеначка водичка-водиной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем поняла, что нужно сделать...но...сделаю, что знаю и что смогу: 1)ветер (помойму просто запомнить надо) 2)летать (проверочное слово - пролет) 3)полевой (поле) 4)малина (это словарное слово, его знать надо) 5)машина (это тоже словарное слово) 6)весна (проверочное слово - вешний) 7)стена (стЕны) Стеночка 8)водичка (водный, вОды) Водяной.
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