Площадь Большой почтовой марки 180 миллиметров в квадрате А ее длина 60 миллиметров Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины
Математика
Площадь Большой почтовой марки 180 миллиметров в квадрате А ее длина 60 миллиметров Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b b=S/a b=180/60=3 a/b=60/3=20
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