Площадь Большой почтовой марки 180 миллиметров в квадрате А ее длина 60 миллиметров Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины

Математика

Площадь Большой почтовой марки 180 миллиметров в квадрате А ее длина 60 миллиметров Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины

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