Сократите дробь: ж)12*15*26/13*120 З)48*5*12/30*16*8
Математика
Сократите дробь: ж)12*15*26/13*120 З)48*5*12/30*16*8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж) (12*15*26)/(13*120)=(15*2)/(10)=(3*2)/(2)=3 з)(48*5*12)/(30*16*8)=(3*3)/(6*2)=9/12=¾=0,75
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