Решите столбиком: 48 984:52
Математика
Решите столбиком: 48 984:52
Ответ(ы) на вопрос:
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48984:52=942. Вот и ответ
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