(0,3+2,5i)-(-0,75+1,5i); (2c-8di)-((5c-2di)+(c-di)-(-4c+3di))
Математика
(0,3+2,5i)-(-0,75+1,5i); (2c-8di)-((5c-2di)+(c-di)-(-4c+3di))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,3+2,5i)-(-0,75+1,5i)=0,3+2,5i+0,75-1,5i = i + 1,05; i = - 1,05 (2c-8di)-((5c-2di)+(c-di)-(-4c+3di)) = 2c-8di-5c+2di-c+di-4c+3di=-8с-2di = -2(4с+di)
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