Петя записал на доске числа 874930 и 915511. Коля задумал трёхзначное число и разделил о??а Петиных числа с остатком на задуманное число. В результате деления оказалось, что в обоих случаях в остатке получилось одно и то же дву...

Математика
Петя записал на доске числа 874930 и 915511. Коля задумал трёхзначное число и разделил о??а Петиных числа с остатком на задуманное число. В результате деления оказалось, что в обоих случаях в остатке получилось одно и то же двухзначное число. Найдите это двузначное число.
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