Три важных фактора от которых зависела численность населения в средневековой Европе
История
Три важных фактора от которых зависела численность населения в средневековой Европе
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1 Проведение внешней политики ( Войны и т.д.) 2 Неурожаю и плохая погода 3 Эпидемии и заболевания
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