Чем Средневековье отличалось от других эпох?

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Чем Средневековье отличалось от других эпох?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сути Возрождение (Ренессанс) - переходная эпоха от Средневековья к Новому времени, когда происходит резкий подъем европейской культуры. Она приобретает более светский характер, нежели в Средние века, в центре искусства и литературы оказывается активный человек, который вбирает в себя все черты окружающего мира (микрокосм - макрокосм), его жизнь приобретает самостоятельную ценность, а не является мгновением на пути к вечности. Формируется политическая мысль (тот же самый Никколо Макиавелли), идеалом становятся гражданские ценности античности. В социально-экономическом плане - наблюдается формирование ранних капиталистических отношений, и складывается буржуазии как особый слой общества. Возрождение, прежде всего, наблюдается в итальянских городах - Флоренции, Венеции, Генуе, Пизе и т. д., но также в Голландии (Северное Возрождение). Хронологически - XV-XVI вв
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