Северная война : события на суше и на море, итог войны 1700-1721

История
Северная война : события на суше и на море, итог войны 1700-1721
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итогом Северной войны 1700-1721 годов стал Ништадский мирный договор. Согласно нему в состав Российской Империи вошли Эстляндия, Карелия, южные земли Финляндии вплоть до Выборга, Лифляндия (Ливония) , Ингрия (Ижора) , а также острова Эзель и Даго.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение показательное 2^(3x-1)-7=3
Ответить
Химия
Осуществите цепочку преврощения и назовите продукту реакции:
Ответить
Математика
Найти область определения функции f(x)=√сosx - √(3-x)(x+1)
Ответить
Русский язык
Помогите найти четыре слова с парными согласными в середине слова. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные места...
Ответить
Литература
Даю 25 б. за 2 задания 6.В глаголах приведенных отрывков определите значение суффиксов.Какой суффикс обозначает, что действие происходило однокра...
Ответить