Северная война : события на суше и на море, итог войны 1700-1721
История
Северная война : события на суше и на море, итог войны 1700-1721
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Итогом Северной войны 1700-1721 годов стал Ништадский мирный договор. Согласно нему в состав Российской Империи вошли Эстляндия, Карелия, южные земли Финляндии вплоть до Выборга, Лифляндия (Ливония) , Ингрия (Ижора) , а также острова Эзель и Даго.
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