Найти область определения функции f(x)=√сosx - √(3-x)(x+1)
Математика
Найти область определения функции f(x)=√сosx - √(3-x)(x+1)
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Гость:
Возможно период будет взят +пи на n
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