Составте цепи питания в степях

Окружающий мир
Составте цепи питания в степях
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Автор: Гость
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Зерновые -> Суслик-> Лисица Трава-> Куропатка-> Волк
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