Определить ресурсообеспеченность, используя таблицу (см. вложение) и привести расчеты. = 50 баллов

География
Определить ресурсообеспеченность, используя таблицу (см. вложение) и привести расчеты. = 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добыча наверное в год, следовательно надо зафиксировать темп добычи и рассчитать число лет. считаем нефть на уже разветвленные запасы, это минимум. 140/3,6=39 лет потенциальные запасы, по предсказаниям, это максимум. 500/3,6=139 лет Существует аббревиатура КИН, коэффициент извлечения нефти, он обычно меньше 0,6. Это и ограничения экономики, и технологии добычи. Остальные по аналогии, я бы в экселе нарисовал табличку в семь столбцов и распечатал.
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