Напишите уравнение прямой,проходящей через точку (-1;1) и центр окружности,заданной уравнением x^2 + (y-4)^2=25.

Гость: Гость:

Если окружности задана уравнением x^2 + (y-4)^2=25, то центр её имеет координаты (0;4). Уравнение прямой,проходящей через точку (-1;1) и (0;4) имеет вид: - канонический - общий 3х-у+4 = 0, - с коэффициентом у = 3х+4. - параметрический:x = t - 1, y = 3t + 1.