ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ХИМИЮ, А ТО ЧИСЛАНУТ(9 Тема: Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Составьте уравнения ступенчатой диссоциации следующих соединений: 1. Хлорид алюминия 2. Гидросиликат натрия 3. Гидрокс...

Химия

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ХИМИЮ, А ТО ЧИСЛАНУТ(9 Тема: Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Составьте уравнения ступенчатой диссоциации следующих соединений: 1. Хлорид алюминия 2. Гидросиликат натрия 3. Гидроксонитрат кальция

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