ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ХИМИЮ, А ТО ЧИСЛАНУТ(9 Тема: Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Составьте уравнения ступенчатой диссоциации следующих соединений: 1. Хлорид алюминия 2. Гидросиликат натрия 3. Гидрокс...
Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ХИМИЮ, А ТО ЧИСЛАНУТ(9 Тема: Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Составьте уравнения ступенчатой диссоциации следующих соединений: 1. Хлорид алюминия 2. Гидросиликат натрия 3. Гидроксонитрат кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3-> Al(+3) + 3Cl NaHSiO3-> Na(+) = HSiO3(-) CaOHNO3-> CaOH(+) + NO3 (-) CaOH(+)-> Ca(+2) = OH (-) вроде так, сама в 10 кл
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