Раставь знаки препинания, сделать разбор предложения. Свежый ветер повеял прохл??дой поднял пыль на дороге и затих.
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Раставь знаки препинания, сделать разбор предложения. Свежый ветер повеял прохл??дой поднял пыль на дороге и затих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свежий ветер повеял прохладой, поднял пыль на дороге и затих.
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