Помогите пожалуйста составить список расходов семьи на питание за месяцзаранее спасибо!!!

Обществознание
Помогите пожалуйста составить список расходов семьи на питание за месяцзаранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаще всего за месяц люди покупают важные продукты питания типа: картофель, оващи, хлебобулочные изделия. А посредственные - это сладости и т.д
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