Прочитайте материал о тромбоцитах. дополните схему отражающую порядок событий, п??оисходящих при свертывании крови. травма сосуда-тромбоциты выделяют _____- растворимый белок _____-условия 1)____, 2)____, 3)_____-нерастворимый...

Биология
Прочитайте материал о тромбоцитах. дополните схему отражающую порядок событий, п??оисходящих при свертывании крови. травма сосуда-тромбоциты выделяют _____- растворимый белок _____-условия 1)____, 2)____, 3)_____-нерастворимый белок_____-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тромбоциты выделяют ферменты Травма сосуда – тромбоциты выделяют ферменты  Растворимый белок плазмы крови фибриноген – условия:  1) травма  2) кровь выходит из сосуда  3) тромбоциты слипаются, разрушаются  Нерастворимый белок плазмы крови – фибрин – образуется сетка, в которой задерживаются клетки крови. Сгусток останавливает кровотечение 
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