Прочитайте материал о тромбоцитах. дополните схему отражающую порядок событий, п??оисходящих при свертывании крови. травма сосуда-тромбоциты выделяют _____- растворимый белок _____-условия 1)____, 2)____, 3)_____-нерастворимый...

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Тромбоциты выделяют ферменты Травма сосуда – тромбоциты выделяют ферменты Растворимый белок плазмы крови фибриноген – условия: 1) травма 2) кровь выходит из сосуда 3) тромбоциты слипаются, разрушаются Нерастворимый белок плазмы крови – фибрин – образуется сетка, в которой задерживаются клетки крови. Сгусток останавливает кровотечение