Поряльный день и полярная ночь бывают:а) между тропиками ,б)между тропиками и Поля??ным кругом . в) за Полярным кругом

Українська література
Поряльный день и полярная ночь бывают:а) между тропиками ,б)между тропиками и Поля??ным кругом . в) за Полярным кругом
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Гость:
Ответ: В - за полярным кругом
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