Поряльный день и полярная ночь бывают:а) между тропиками ,б)между тропиками и Поля??ным кругом . в) за Полярным кругом

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Поряльный день и полярная ночь бывают:а) между тропиками ,б)между тропиками и Поля??ным кругом . в) за Полярным кругом

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