Даю 25 б. за 2 задания 6.В глаголах приведенных отрывков определите значение суффиксов.Какой суффикс обозначает, что действие происходило однократно (один раз)?Какой суффикс обозначает многократность действия? На него она взг...

Литература

Даю 25 б. за 2 задания 6.В глаголах приведенных отрывков определите значение суффиксов.Какой суффикс обозначает, что действие происходило однократно (один раз)?Какой суффикс обозначает многократность действия? На него она взглянула, Тяжелешенько вздохнула... И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами... 8.В приведенных ниже отрывках найдите существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Какую роль они выполняют? а)Свет наш солнышко! б)Меся,месяц,мой дружок, позолоченный рожок! в)Подождать она хотела До обеда, не стерпела, В руки яблочко взяла, К алым губкам поднесла, Потихоньку прокусила И кусочек проглотила...

Автор: Гость