Помогите найти четыре слова с парными согласными в середине слова. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка...
Русский язык
Помогите найти четыре слова с парными согласными в середине слова. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка подосиновика. Нагнешься, срежешь ножом толстую ножку гриба, аккуратно положишь находку в корзинку. Кое – где попадаются крепкие боровики. Вот широким хороводом рассеялись по поляне красивые красные мухоморы. В сосновом бору попадаются рыжики. В молодом березовом лесу, под листьями высокого папоротника, густо сидят грибы – подберезовики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ношку,аккуратно,находку,крепкие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Даю 25 б. за 2 задания 6.В глаголах приведенных отрывков определите значение суффиксов.Какой суффикс обозначает, что действие происходило однокра...
Окружающий мир
Українська література
Поряльный день и полярная ночь бывают:а) между тропиками ,б)между тропиками и Поля??ным кругом . в) за Полярным кругом