Помогите найти четыре слова с парными согласными в середине слова. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка...

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Помогите найти четыре слова с парными согласными в середине слова. Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса краснеет шляпка подосиновика. Нагнешься, срежешь ножом толстую ножку гриба, аккуратно положишь находку в корзинку. Кое – где попадаются крепкие боровики. Вот широким хороводом рассеялись по поляне красивые красные мухоморы. В сосновом бору попадаются рыжики. В молодом березовом лесу, под листьями высокого папоротника, густо сидят грибы – подберезовики

Автор: Гость