Решите пожалуйста уравнение показательное 2^(3x-1)-7=3
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение показательное 2^(3x-1)-7=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^(3x-1) = 3+7 2^(3x-1) = 10 3x+1 = log₂10 3x = log₂10 - 1 3x = log₂10 - log₂2 3x = log₂(10/2) 3x = log₂5 x = (1/3)*log₂5 x = log₈5 или x = log₂(∛5)
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