0,3y^2 * (-1/3 x^4y^6)

Алгебра
0,3y^2 * (-1/3 x^4y^6)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3у²*(-13x^4y^6)=-0,1y^8y^6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно! Сколько будет 2+2?
Ответить
Биология
Виды красных бурых и зелёных водорослей заранее спасибо
Ответить
Математика
Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите...
Ответить
Математика
Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько...
Ответить
Математика
Log7 (3x-5) - 1= log7 (9x-2)
Ответить