0,3y^2 * (-1/3 x^4y^6)
Алгебра
0,3y^2 * (-1/3 x^4y^6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3у²*(-13x^4y^6)=-0,1y^8y^6
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