Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите пожалуйста
Математика
Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри. Все легко. Всего избирателей 100%. Голоса распределились в отношении 3:2, то есть всего имеется 5 "частей" голосовавших. 100:5=20 (одна часть). Если кандидат проиграл, то он получил меньше голосов, следовательно проигравший из условия задачи получил 25 части голосов. Найдем: 2Х20=40%. Надеюсь, помог.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Моторная лодка отплыла от пристани в 9 ч и поплыла сор скоростью 9,6 км/ч. Через час за ней вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч. Во сколько...
Математика
История