Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Смотри. Все легко. Всего избирателей 100%. Голоса распределились в отношении 3:2, то есть всего имеется 5 "частей" голосовавших. 100:5=20 (одна часть). Если кандидат проиграл, то он получил меньше голосов, следовательно проигравший из условия задачи получил 25 части голосов. Найдем: 2Х20=40%. Надеюсь, помог.