Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите пожалуйста

Математика
Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в отношении 3:2.сколько процентов голосов получил проигравший . помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри. Все легко. Всего избирателей 100%. Голоса распределились в отношении 3:2, то есть всего имеется 5 "частей" голосовавших. 100:5=20 (одна часть). Если кандидат проиграл, то он получил меньше голосов, следовательно проигравший из условия задачи получил 25 части голосов. Найдем: 2Х20=40%. Надеюсь, помог.
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