Особое приспособление с помощью которого египтяне поливали высоко расположённые сады и огороды

История
Особое приспособление с помощью которого египтяне поливали высоко расположённые сады и огороды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это шадуф. Мы проходили это по истории. Я по учебнику все смотрю.
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