Биология. Много баллов. Если ответите не в тему - сразу отмечаю как спам. 1) Подготовьте сообщение об одном из нарушений работы опорно-двигательной системы 2) Предложите меры профилактики заболеваний опорно-двигательной системы

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1) Одним из нарушений работы опорно-двигательной системы является остеохондроз. Остеохондроз - изменение суставных хрящей и костной ткани позвоночных дисков. У человека проявляется болями в пораженной патологией области. Выделяют отделы позвоночника: шейный, грудной, поясничный, кресцовый, копчиковый. И в любом из них может проявиться остеохондроз. 2) Профилактикой остеохондроза является: регулярная умеренная физическая нагрузка, поддержание скелетных мышц в тонусе. Не желательно длительно носить туфли на высоких каблуках. Обувь должна быть правильной. Питание: следует обогатить рацион витаминами, кальцием (рыба, яйца, зелень, овощи и фрукты).