Соченить шестой куплет песни черномора

Музыка
Соченить шестой куплет песни черномора
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Гость:
Черное море белый песок или предумай сам или сама
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