Помагите пожалуйста если можно

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Помагите пожалуйста если можно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не прав.Потому ,что корень у разный.Рабочие куют металл.Мальчик метал шарик.Вова заболел тяжелым гриппом.Гриб растет  в лесу.В Москве есть аллея Славы.Листья рябины осенью алеют. Плез поблагодари на странице.
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