Текст People and this clothes. Скиньте его пожалуйста

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Текст People and this clothes. Скиньте его пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://lingualeo.com/ru/jungle/fashion-and-clothes-56925#/page/1 вот текст вот перевод Люди имеют различные взгляды на моды.большинство людей покупают готовую одежду в магазин одежды или секонд-хенды,но есть те, кто любит свою одежду у портных.мода не только на одежду, но и прическу,макияж и аксессуары.На нашу манеру одеваться также зависит от нашего вкуса, на сезоне и в подобающей случаю. летом мы обычно ношу легкие летние платья,шорты и различные майки и сандалии.Зимой люди надевают что-нибудь теплое - брюки, джинсы,кардиганы и джемперы, куртки и зимние пальто и шубы. В особых случаях люди обычно одеваются.когда идешь на концерт или в театр,вечерние платья и костюмы соответствующие.Для спортивных людей надеть спортивную одежду, например шорты брюки,джинсы, шорты,футболки и кроссовки.Самые популярные виды одежды для подростков являются джинсы или брюки,рубашки и футболки разных цветов,пота рубашки..
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