Было 8л.б.Добавили 40л.б.Израсходовали 25л.б.Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Было 8л.б.Добавили 40л.б.Израсходовали 25л.б.Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос: сколько осталось литров бензина в конце пути. 1) 8+40=48(л.)после заправки. 2) 48-25=23(л.)в конце пути. с тебя лучший ответ, лайк, подписка
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