В детский сад привезли 82 кг апельсинов.Шесть дней тратили по 9 кг апельсинов.Сколь??о кг апельсинов осталось?

Математика
В детский сад привезли 82 кг апельсинов.Шесть дней тратили по 9 кг апельсинов.Сколь??о кг апельсинов осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*6=54 82 кг - 54 кг = 28 кг ответ: 28 кг осталось
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