В детский сад привезли 82 кг апельсинов.Шесть дней тратили по 9 кг апельсинов.Сколь??о кг апельсинов осталось?
Математика
В детский сад привезли 82 кг апельсинов.Шесть дней тратили по 9 кг апельсинов.Сколь??о кг апельсинов осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*6=54 82 кг - 54 кг = 28 кг ответ: 28 кг осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Написать Изложение с помощью плана Тема: "Спасение рыбы" Вот план: 1. Плохая погода. 2. Решение идти на рыбалку. 3. Первые лунки. 4. ...