3 11/24 - X = 1 1/6+1 1/9
Математика
3 11/24 - X = 1 1/6+1 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 11/24 - х = 1 1/6 + 1 1/9 3 11/24 - х = 1 3/18 + 1 2/18 3 11/24 - х = 2 5/18 х = 3 11/24 - 2 5/18 х = 3 33/72 - 2 20/72 х = 1 13/72
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