Реши с действиями (((15*6+576:48)-(56*24:42+66))*35+345)-28*17
Математика
Реши с действиями (((15*6+576:48)-(56*24:42+66))*35+345)-28*17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*6=90 576:48=12 90+12=102 56*24=1344 1344:42=32 32+66=98 102-98=4 4*35=140 140+345=485 28*17=476 485-476=9
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