Размеры комнаты:длина 4м, ширина 2,5 м, высота 2м. Определите массу воздуха, занимающ??го весь объем комнаты, если его плотность равна 1,3 кг/м в кубе ?

Физика

Размеры комнаты:длина 4м, ширина 2,5 м, высота 2м. Определите массу воздуха, занимающ??го весь объем комнаты, если его плотность равна 1,3 кг/м в кубе ?

Автор: Гость