Размеры комнаты:длина 4м, ширина 2,5 м, высота 2м. Определите массу воздуха, занимающ??го весь объем комнаты, если его плотность равна 1,3 кг/м в кубе ?
Физика
Размеры комнаты:длина 4м, ширина 2,5 м, высота 2м. Определите массу воздуха, занимающ??го весь объем комнаты, если его плотность равна 1,3 кг/м в кубе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=4*2.5*2 м³ p=1.3 кг/м³ m-? m=pV m=1.3*4*2.5*2=26 кг
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