Найдите аb и bc если ac=15см, dc=14см

Геометрия
Найдите аb и bc если ac=15см, dc=14см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = АС по условию следовательно = 15 см угол 1 и угол 2 равны, сторона АД общая, сторона АВ и АС равны значит треугольники равны, а если треугольники равно то DC=DB=14
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