Исторический портрет Богдана Хмельницкого (кратко)

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Богдан Зиновий Хмельницкий (1595 - 1657) – украинский государственный деятель, гетман, полководец. Первое обучение в биографии Богдана Хмельницкого проходило в братской школе Киева. Затем же он стал учиться в Иезуитском коллегиуме Львова. После участия в польско-турецкой войне в 1620-1621 годах два года провел в плену. Сбежав, вступил в казацкое войско. Будучи писарем, писал договор о капитуляции в 1638 году. Затем в биографии Хмельницкого последовали военные действия против царских войск в войне между Речью Посполитой и Россией. В 1648 году Хмельницкий был избран гетманом войска запорожского, хотя за несколько лет до этого Хмельницкий уже был провозглашен гетманом, но отказался. В апреле 1648 года войско Хмельницкого выступило против поляков. В битве на Желтых Водах и Корсуни Хмельницкий одержал победу, которая вдохновила весь украинский народ на борьбу с Польшей. После этого в биографии Богдана Хмельницкого были взяты Староконстантинов, Збараж, Львов был осажден. В январе 1649 года, когда слава Хмельницкого была велика, гетманское звание ему было передано польским королем. После победы в битве при Зборове и перехода татар на сторону Польши, Хмельницкий пошел на уступки, заключив зборовский договор. В сентябре 1651 был после битвы с поляками и литовцами под Белой Церковью был заключен следующий невыгодный договор. Затем же поблизости урочища Батог польское войско было разгромлено. За свою биографию Хмельницкий совершил несколько попыток присоединить Украину к России, в 1653 году на земском соборе вопрос был решен утвердительно. А после Переяславской рады Хмельницкий убедил всех в необходимости союза с Московией, затем же был подписан конфедеративный союз. Тем не менее, война с Польшей продолжалась. Московский царь и польский король втайне заключили мир. По наставлению тяжело больного Хмельницкого, рада преемником избрала сына гетмана – Юрия. (первые три фотки )Иван Степанович Мазепа (Иван Мазепа-Калединский) (1639 - 1709) – гетман Украины, государственный, политический деятель. Родился Иван Мазепа 20 марта 1639 года поблизости Белой Церкви. Образование в биографии Мазепы было получено в Киево-Могилянском коллегиуме. После его окончания Мазепа отправился в Варшаву в Иезуитский коллегиум. Был близок двору короля Яна Казимира, благодаря чему ездил учиться в европейские страны: в Италию, Германию, Францию. В 1665 году в биографии Мазепы была занята должность Черниговского подчашего, а в1669 он стал ротмистром гвардии гетмана Дорошенко. В 1674 году попал к запорожским казакам, где спустя несколько лет стал генеральным есаулом. В июле 1687 года Мазепа стал левобережным гетманом. Участвовал в походах против крымского ханства, организованных Голицыным. Затем Мазепа снискал доверие Петра Великого, ходил вместе с ним воевать в Азов. В 1804 году Мазепа занял правобережную часть Украины. После неудачных битв России со шведами, Мазепа присоединился к шведской стороне и Карлу XII. После этого Пётр уничтожил Запорожскую Сечь, войска Меншикова разорили резиденцию Мазепы в Батурине. В 1709 году Карл назвал Мазепу пожизненным «законным князем Украины». В 1708 году Петр решил избрать нового гетмана, которым стал Иван Скоропадский. Через несколько дней, в ноябре 1708, Мазепу предали проклятию, потом совершили символическую казнь и присудили орден Иуды. После победы Петра над шведами в биографии Ивана Мазепы произошло бегство в Бендеры, где он и скончался 22 сентября 1709 года.