В чем заключается взаимосвязь мутационных процессов и естественного отбора?

Гость: Гость:

Например, в каком-то организме возникла мутация, обеспечивающая выживаемость при низких температурах, в другом - обеспечивающая выживаемость при действии ядов, у третьих - выживаемость при действии болезней. например, резко понизилась температура. те,кто был с мутацией,обеспечивающей выживаемость при низких температурах,останутся, а остальные исчезнут. так и в других случаях.