В чем заключается взаимосвязь мутационных процессов и естественного отбора?

Биология
В чем заключается взаимосвязь мутационных процессов и естественного отбора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, в каком-то организме возникла мутация, обеспечивающая выживаемость при низких температурах, в другом -  обеспечивающая выживаемость при действии ядов, у третьих - выживаемость при действии болезней. например, резко понизилась температура. те,кто был с мутацией,обеспечивающей выживаемость при низких температурах,останутся, а остальные исчезнут. так и в других случаях.
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