Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine
Французский язык
Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine
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