Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine

Французский язык

Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine

Автор: Гость