Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine

Французский язык
Помогите пожалуйста срочно нужно решить: в две колонки записать слова которые читаются как э и как о Le français, l'auto, le chauffeur, la caisse, le portrait, Le restaurant, l'autobus, Le capitaine
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Исторический портрет Богдана Хмельницкого (кратко)
Ответить
Математика
1) Длина прямоугольника параллепипеда 12см,ширина 9см ,высота 5 см .Найди его объём .
Ответить
Биология
В чем заключается взаимосвязь мутационных процессов и естественного отбора?
Ответить
Қазақ тiлi
Биіктен төмендеу сөзінің синонимі
Ответить
Математика
Запишите выражения площадей периметров фигур изображенных на рисунке 38 буква а
Ответить