Приведите 2 аргумента за и 2 против в доказательство того, что Новгород в 12 веке был Демократической Республикой

История
Приведите 2 аргумента за и 2 против в доказательство того, что Новгород в 12 веке был Демократической Республикой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 государственное управление в Новгородской республике выполнялось с помощью системы вечевых органов (в Новгородской земле установили республиканскую форму правления). Известно, что когда татаро-монголысовершали свои набеги на Русь, новгородские земли не были подвержены завоеванию. В республиканский период князьями новгородской земли являлись в основном Суздальские и Владимирские князья, затем Московские великие князья и Литовские. а также высшим гос органом было вече это за
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