Округлите число 80726 до десятков до сотен до тысяч

Математика
Округлите число 80726 до десятков до сотен до тысяч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8073- десятки                 807    - сотен                 81 тисяч
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